Angriff auf Bus von Manchester City

Liverpool (dpa) Nach der Attacke auf den Teambus von Manchester City hat Trainer Pep Guardiola Vorwürfe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Liverpool erhoben. "Wir kommen hierher, um Fußball zu spielen, und verstehen so eine Situation nicht", sagte Guardiola nach der 0:3-Pleite seines Teams im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Der Teambus war bei der Ankunft in Anfield am Mittwoch von Liverpool-Anhängern mit Flaschen und Rauchbomben beworfen worden. "Mir hat gestern (vor dem Spiel) jemand gesagt, dass sowas vielleicht passiert", sagte Guardiola.