Amsterdams Arena wird nach Johan Cruyff benannt

Zwei Jahre nach seinem Tod wird der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff eine Ehre zuteil. Wie sein Ex-Klub Ajax Amsterdam mitteilte, wird der Rekordmeister ab der kommenden Saison seine Heimspiele in der "Johan Cruyff Arena" austragen. Das neue Logo der bisherigen Amsterdam Arena wird am 25. April enthüllt. Der Vize-Weltmeister von 1974 wäre an diesem Tag 71 Jahre alt geworden. "Johan Cruyff ist der größte Fußballer, den Ajax je hervorgebracht hat. Er hat Ajax zu einem großen Namen verholfen", sagte der ehemalige niederländische Nationaltorhüter Edwin van der Sar, der bei Ajax seit 2016 als Vorstandsvorsitzender fungiert.

(sid)