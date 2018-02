Alpenverein will drei Kletterer zu Olympia schicken

20 Frauen und 20 Männer sollen in Tokio beim Klettern zu dem Wettkampfformat "Olympic Combined" antreten. In Vorbereitung auf die Olympischen Spiele sollen dieses Jahr erstmals deutsche Wettkämpfe in dieser Disziplin ausgetragen werden, wie Beste sagte. Der DAV ist mit rund 1,25 Millionen Mitgliedern der weltgrößte Bergsportverband und hatte sich lange für Sportklettern als olympische Disziplin eingesetzt.

(dpa)