Zweitrunden-Aus für Serena Williams in Cincinnati

US-Tennisstar Serena Willimas hat das Turnier in Cincinnati/Ohio bereits zwei Mal gewonnen. Dieses Mal war jedoch schon in Runde zwei Schluss. Allerdings musste Williams auch gegen die Nummer sechs der Welt, Petra Kvitova ran. Durch den erfolgreichen zweiten Durchgang gelang Williams immerhin der erste Satzgewinn gegen eine Top-Ten-Spielerin in diesem Jahr.

Tags zuvor war der Superstar gegen die Australierin Daria Gavrilova, Nummer 23 der Welt, in die zweite Runde eingezogen und hatte damit ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Zwei Wochen zuvor hatte Williams beim 1:6, 0:6 gegen die Britin Johanna Konta noch die höchste Niederlage ihrer Karriere hinnehmen müssen.

Bei ihren vergangenen beiden Teilnahmen 2014 und 2015 hatte Williams das Turnier im US-Bundesstaat Ohio gewonnen. In der vergangenen Woche hatte sie ihre Teilnahme am Turnier in Montreal aus "persönlichen Gründen" abgesagt. Elf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia leide sie unter "postpartalen Stimmungskrisen", also Zustände oder Störungen, die nach der Entbindung auftreten können.

(rent/sid)