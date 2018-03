Zverev kämpft Ferrer in drei Sätzen nieder

Damit kommt es in Florida zur Neuauflage des letztjährigen Viertelfinalduells. Im vergangenen Jahr war der gebürtige Hamburger Zverev in der Runde der letzten Acht an Kyrgios gescheitert.

Zverev, der als Nummer vier der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos hatte, hatte bereits in seinem ersten Match gegen den Russen Daniil Medwedew einen Satz abgegeben.

Zverev ist der letzte deutsche Spieler beim mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Florida.

