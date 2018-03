Zverev besiegt Kyrgios glatt in zwei Sätzen

Zverev revanchierte sich damit für die Viertelfinalniederlage aus dem Vorjahr. "Ich habe sehr gut retourniert, das war vielleicht der Unterschied", sagte Zverev.

In der Runde der letzten Acht trifft der gebürtige Hamburger auf Borna Coric (Nr. 29). Gegen den Kroaten Coric konnte Zverev in bislang zwei Duellen noch keinen Sieg feiern. Zuletzt hatte der 20-Jährige im vergangenen Jahr in der zweiten Runde der US Open das Nachsehen gegen Coric gehabt.

Der an Position vier gesetzte Zverev ist der letzte deutsche Spieler beim mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Florida.

(sid)