USA vor Halbfinal-Einzug im Davis Cup

Das Tennis-Team der USA steht nach Siegen von John Isner und Sam Querrey vor dem Einzug in das Davis-Cup-Halbfinale. Nach den beiden Einzeln am Freitag (Ortszeit) in Nashville liegen die Amerikaner im Viertelfinale gegen Belgien mit 2:0 in Führung. Zuerst setzte sich Isner gegen Joris De Loore mit 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4 durch, dann bezwang Querrey Ruben Bemelmans 6:1, 7:6 (7:5), 7:5. Nun fehlt nur noch ein Sieg aus drei Begegnungen, um erstmals seit 2012 ins Halbfinale einzuziehen. "Wir wissen, dass der Job noch nicht erledigt ist", sagte Team-Kapitän Jim Courier: "Wir müssen es noch zu Ende bringen. Am liebsten so früh wie möglich."

(dpa)