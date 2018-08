Kohlschreiber scheitert an Qualifikant Copil

Philipp Kohlschreiber kann seine Sachen in Cincinnati/Ohio schon wieder packen. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag dem Qualifikanten Marius Copil (Rumänien) am Ende deutlich mit 4:6, 2:6 und schied erneut in der ersten Runde eines ATP-Turniers aus.

Drei deutsche Tennisspieler sind in der "Queen City" noch im Feld: Mischa Zverev (Hamburg), der am späteren Dienstag auf den Bosnier Damir Dzumhur trifft. Peter Gojowczyk (München), der es in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) mit dem 20-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer (Schweiz/Nr. 2) zu tun bekommt, und Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3), der auf den Niederländer Robin Haase trifft.

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Cincinnati bereits in die zweite Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Dienstag gegen die US-Amerikanerin Allie Kiick in drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 6:3 durch. Bei dem mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier trifft die auf Platz 85 der Weltrangliste stehende Maria in der 2. Runde auf die Amerikanerin Sloane Stephans. Die Dritte der Weltrangliste ist bei dem WTA-Turnier auf Platz 3 gesetzt. Die Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges aus Bad Oldesloe war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

(rent/sid)