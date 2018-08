Federer macht Traumfinale mit Djokovic perfekt

Der 37-jährige Schweizer Federer profitierte am Samstagabend (Ortszeit) im Halbfinale von der Aufgabe des Belgiers David Goffin (Nr. 11) beim Stand von 7:6 (7:3), 1:1 aufgrund von Schulterproblemen und machte das Traumfinale mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (Nr. 10) perfekt.

Damit kommt es zum bereits 46. Duell zwischen den beiden Ausnahmespielern, im direkten Vergleich mit Federer liegt Djokovic mit 23:22 vorne. Der Serbe hatte sich in seinem Halbfinale gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:4, 3:6, 6:3 durchgesetzt. Mit einem Sieg beim Härtetest für die US Open (27. August bis 9. September) wäre der 13-malige Grand-Slam-Champion der erste Spieler mit Titeln bei allen neun Masters-Turnieren.

Doch der an Position zwei gesetzte Federer weist in Cincinnati eine makellose Finalbilanz auf, in all seinen bisherigen sieben Endspielen am Ohio River ging er als Sieger vom Platz. Djokovic steht beim mit rund 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier zum sechsten Mal im Endspiel, konnte allerdings noch nie gewinnen.

(lt/sid)