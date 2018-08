Görges in New Haven im Viertelfinale

Bei der Generalprobe zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewann die 29-Jährige aus Bad Oldesloe gegen die Qualifikantin Dajana Jastremska (Ukraine) 6:4, 3:6, 6:4.

In der Runde der letzten Acht trifft die Weltranglistenneunte auf die Russin Jekaterina Makarowa oder Magdalena Rybarikova (Slowakei). Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) pausiert in der Woche vor den US Open, Laura Siegemund (Metzingen) war bereits in ihrem Auftaktmatch an der Britin Johanna Konta gescheitert.

(old/sid)