Deutsches Trio in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden

Gojowczyk verlor am Mittwoch (Ortszeit) seine Achtelfinal-Partie gegen Pablo Carreno Busta in zwei Sätzen mit 2:6, 6:7 (5:7). Den Punkt zum Matchgewinn verwandelte der an Nummer zwei gesetzte Spanier nach 1:35 Stunden.

Im Viertelfinale des mit 778 000 Dollar dotierten ATP-Turniers trifft Carreño Busta auf Hyeon Chung. Der Südkoreaner konnte sich mit einem Dreisatzerfolg (6:3, 3:6, 6:3) gegen Matteo Berrettini aus Italien für die Runde der letzten Acht qualifizieren.

Auch Köpfer und Struff verabschiedeten sich im Achtelfinale aus dem Turnier im US-Bundesstaat North Carolina. Struff verlor sein Match gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 2:6, 2:6. Nach nur 53 Minuten war das einseitige Duell beendet. Struff belegt aktuell Rang 52 der ATP-Weltrangliste; Jarry ist derzeit die Nummer 47. Köpfer musste sich dem Japaner Taro Daniel knapp mit 6:7 (4:7), 6:7 (3:7) geschlagen geben. Im Viertelfinale trifft Daniel auf den Nicolás Jarry aus Chile.

(old/dpa)