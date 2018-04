Struff und Marterer scheitern in Marokko früh

Die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer sind beim Tennis-Turnier im marokkanischen Marrakesch in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Warsteiner Struff verlor zwei Tage nach der 2:3-Niederlage mit dem deutschen Team im Davis Cup gegen Spanien am Dienstag 6:3, 3:6, 2:6 gegen den Russen Alexej Watutin. Der 22 Jahre alte Marterer, der im Davis Cup ebenfalls zum Team gehörte und nicht zum Einsatz kam, unterlag dem Spanier Roberto Carballés Baena in zwei Sätzen 3:6, 1:6.

(dpa)