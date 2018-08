Zverev holt sich offenbar Tennis-Legende Lendl ins Trainerteam

Die deutsche Nummer eins postete am Dienstag ein Bild vom Trainingsplatz in New York an der Seite Lendls und schrieb dazu: "Willkommen im Team, Ivan Lendl".

Nähere Details zur Zusammenarbeit zwischen dem 21 Jahre alten Weltranglistenvierten und dem 59 Jahre alten gebürtigen Tschechen Lendl, der 270 Wochen lang die Nummer eins der Welt war, wurden zunächst nicht bekannt.

Zverev hatte im Frühling noch erklärt, vorerst keinen prominenten Trainer verpflichten zu wollen. Vor dem Sandplatz-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo sagte Deutschlands bester Tennisprofi im Sky-Interview: "Ich habe einen der besten Coaches, die es auf der Tour gibt. Das ist mein Vater. Ich bin sehr glücklich mit der Situation in meinem Team. Momentan schaue ich nicht auf neue Coaches."

Allerdings schränkte er ein: "Irgendwann" werde er sich "definitiv ein paar Leute anschauen. Ob es jetzt Boris (Becker, d.Red.) sein wird, ob es jetzt Lendl sein wird, muss ich mir dann noch überlegen."

Lendl gehörte zuletzt zum Trainerteam des Schotten Andy Murray, den er in seiner ersten Amtszeit zum Titel bei den US Open 2012 und in Wimbledon 2013 geführt hatte.

