Kerber-Bezwingerin Stephens erreicht das Finale

US-Open-Siegerin Sloane Stephens hat das Finale der Miami Open erreicht. Die 25-Jährige, die in der Runde zuvor souverän Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, besiegte am Donnerstag im Halbfinale die Weißrussin Viktoria Asarenka 3:6, 6:2, 6:1. Stephens tat sich gegen Asarenka, die schon dreimal das Turnier von Miami gewinnen konnte, zunächst schwer. Vor heimischen Publikum steigerte sich die US-Amerikanerin dann aber deutlich und bezwang die drei Jahre ältere Kontrahentin wie schon zuletzt beim Turnier in Indian Wells.

(dpa)