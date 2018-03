später lesen Qualifikation in Miami Lisicki muss gegen Petkovic aufgeben Teilen

Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Tennis-Turnier in Miami das deutsche Duell mit Sabine Lisicki (Berlin) in der Qualifikation gewonnen. Beim Stand von 4:6, 6:3, 3:1 für Petkovic musste Lisicki am Montag (Ortszeit) aufgeben.