Kerber marschiert im Eiltempo ins Viertelfinale

Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel gewann am Mittwoch ihr Achtelfinale gegen die an Nummer sieben gesetzte Französin Caroline Garcia im Eiltempo von 1:03 Stunden 6:1, 6:1 und trifft in der Runde der besten Acht auf Darja Kassatkina (Russland/Nr. 20).

Gegen Garcia preschte die an Nummer zehn gesetzte Kerber vor allem im zweiten Satz vor, als sie kein Aufschlagspiel abgab und lediglich 30 Minuten bis zum Matchgewinn brauchte. Ihre kommende Gegnerin Kassatkina hatte im Achtelfinale derweil überraschend Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 2) 6:4, 7:5 bezwungen.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber greift nach dem Erfolg über Garcia weiter nach ihrem zweiten Turniersieg der Saison. Zuvor hatte sie bereits zu Jahresbeginn in Sydney triumphiert. Bei den Australian Open sowie beim WTA-Turnier in Dubai hatte sie das Halbfinale erreicht.

Kohlschreiber wirft Cilic raus

Bei den Herren steht Philipp Kohlschreiber zum dritten Mal im Achtelfinale des ATP-Turniers in Indian Wells. Der 34 Jahre alte Augsburger besiegte in der Runde der besten 32 etwas überraschend den Weltranglisten-Dritten Marin Cilic aus Kroatien nach 83 Minuten mit 6:4, 6:4. Für Kohlschreiber war es der siebte Sieg im elften Vergleich mit dem Australian-Open-Finalisten und früheren US-Open-Sieger.

Der an Nummer 31 gesetzte Kohlschreiber trifft nun auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Der Weltranglisten-37. ist der letzte Deutsche in dem mit rund 8,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier.