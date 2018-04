Titelverteidiger Frankreich ist im Davis Cup nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale entfernt. Die Franzosen gewannen am Samstag in Italien das Doppel und liegen damit vor dem Schlusstag mit 2:1 in Führung. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut setzen sich in Genua gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini mit 6:4, 6:3, 6:1 durch.

(dpa)