Görges und Kerber für Partie gegen Tschechien nominiert

Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, berief Kapitän Jens Gerlach zudem Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) ins Team, das in Stuttgarter Porsche-Arena den ersten Finaleinzug seit 2014 schaffen soll.

Die 29 Jahre alte Julia Görges führt das deutsche Team als Nummer elf der Weltrangliste an. Die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber wird im Ranking auf Position zwölf geführt. Maria und Grönefeld hatten im Viertelfinale mit ihrem Sieg im entscheidenden Doppel gegen Weißrussland den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Im tschechischen Team werden in den Einzeln Karolina Pliskova (Nr. 5) und Petra Kvitova (Nr. 9) erwartet.

"Julia und Angelique wären für jede Mannschaft der Welt eine große Verstärkung und sind daher für uns immens wichtig. Sie sind beide in so starker Verfassung, dass sie die besten Spielerinnen der Welt bezwingen können. Ich freue mich, dass beide gegen Tschechien wieder dabei sind", sagte Gerlach, der bei seinem Debüt in Weißrusslands Hauptstadt Minsk noch auf das Duo verzichten musste.

Gerlach erwartet in Stuttgart ein enges Duell. "Die Mannschaft von Petr Pala hat in den letzten sieben Jahren fünfmal den Titel gewonnen. Tschechien ist einer der härtesten Gegner, auf die man im Fed Cup zurzeit treffen kann", sagte der Kapitän, fügte aber selbstbewusst an: "Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir über die Qualität verfügen, ins Endspiel einzuziehen."

Im Falle eines Sieges würde Deutschland zum insgesamt achten Mal im Finale stehen. Bei der letzten Teilnahme 2014 hatte das Team in Prag gegen Tschechien 1:3 verloren.

(sid)