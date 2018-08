Brown verpasst Finale in Meerbusch

Das ATP Tennisturnier in Meerbusch, das seit einer Woche läuft, nähert sich seinem Ende, aber natürlich auch seinem Höhepunkt, dem Finale am Sonntag. Wer der Nachfolger von Ricardo Ojeda-Lara, dem Überraschungssieger aus dem vergangenen Jahr wird, entscheidet sich am Sonntag ab 13 Uhr.

Nicht antreten wird auf jeden Fall Dustin Brown, denn der verlor seine Begegnung am Samstagmittag gegen Jan Choinski. Der hatte sich über das Turnier immer mehr gesteigert, so dass er jetzt einer der Finalisten ist. Das Spiel zwischen Horansky und Molleker wird dann zeigen, wer sein Gegner im Finale sein wird. Egal wer: Alle Spieler haben ihre Qualität und begeistern das Publikum, das nicht nur aus Meerbusch anreist, um Spitzentennis auf einer schönen Anlage in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Gespielt wird auf der Anlage von GWR Büderich am Hülsenbuschweg/Am Eisenbrand in Büderich. Tickets fürs Finale kosten 25 Euro.