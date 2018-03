später lesen Tennis Barthel und Marterer scheiden in Indian Wells aus Teilen

Mona Barthel (Neumünster) ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige musste sich am Samstag der Weltranglistenvierten Jelina Switolina (Ukraine) 4:6, 3:6 geschlagen geben. Beim ATP-Turnier an gleicher Stelle verpasste wenige Minuten zuvor auch Maximilian Marterer (Nürnberg) den Einzug in die dritte Runde. Der Weltranglisten-73. unterlag dem früheren Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych (Tschechien/Nr. 12) mit 1:6, 4:6.