Andrea Petkovic verpasst Sprung in Runde drei

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Miami den Sprung in die dritte Runde verpasst. Die über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommene Darmstädterin verlor am Freitag gegen die an Nummer 26 gesetzte Australierin Daria Gavrilova mit 6:7 (3:7), 4:6. Nach 2:11 Stunden verwandelte die 24-Jährige ihren dritten Matchball. Allein der hart umkämpfte erste Satz, in dem Gavrilova schon 3:0 führte, dauerte 72 Minuten. Sie trifft in der dritten Runde auf die an Nummer vier gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.