Pyeongchang 32 Russen wollen Einladung zu Olympia einklagen

32 russische Athleten wollen ihre Einladung für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas erzwingen. Zu den Athleten, die wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi keine Einladung erhalten haben, gehören Shorttrack-Ikone Wiktor Ahn und Top-Biathlet Anton Schipulin. Der Cas will die Sportler am Mittwoch anhören, "so schnell wie möglich" soll im Anschluss das Urteil bekannt gegeben werden. Am Freitag beginnen die Wettkämpfe.