„Mehr als ein Spiel“ Die magische Pokalreise des 1. FC Saarbrücken gibt es jetzt als Magazin

Es ist das Tagebuch einer außergewöhnlichen, eigentlich unglaublichen Reise: Die Fußballer des 1. FC Saarbrücken haben in dieser Saison Pokal-Geschichte geschrieben – mal wieder. Zum zweiten Mal in Folge erreichte der Drittligist das Halbfinale im DFB-Pokal. Was bei der bis zur laufenden Saison letzten Teilnahme vor vier Jahren schon eine Riesensensation war – als Noch-Viertligist scheiterten die Blau-Schwarzen im Coronajahr 2020 erst im Halbfinale an Bayer Leverkusen (0:3) –, wurde in dieser Spielzeit noch getoppt: Rekordmeister Bayern München, die Europapokalsieger Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach – auf seiner märchenhaften Pokalreise gab der FCS dem „Who is Who“ des deutschen Fußballs das Nachsehen.