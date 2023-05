Aufstiegschancen vom FCS wieder gestiegen 1:4 in Meppen: Dresden bangt um Rückkehr in 2. Fußball-Bundesliga

Ahmet Arslan hatte Dynamo mit seinem 23. Saisontor per Foulelfmeter nach 24 Minuten in Führung gebracht. Kyu-Hyun Park sah in der 68. Minute Gel-Rot. Den anschließenden Freistoß köpfte Bruno Gabriel Soares (70.) zum Ausgleich ins Dynamo-Tor. Nach einem Konter markierte Sascha Risch (78.) per Distanzschuss das 2:1, ehe Jonas Fedl (82.) mit einem abgefälschten Schuss das 3:1 erzielte. Marek Janssen (90.) stellte nach einem weiteren Konter den Endstand her.