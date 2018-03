später lesen World Golf Championship Spieth und McIlroy verpassen Sprung in die K.o.-Runde Teilen

Bei der mit zehn Millionen Dollar dotierten World Golf Championship sind weitere Branchengrößen nach der Gruppenphase ausgeschieden. Der Weltranglistenvierte Jordan Spieth aus den USA und der nordirische Topstar Rory McIlroy verpassten bei der Veranstaltung in der texanischen Hauptstadt Austin den Sprung in die K.o.-Runde. Auch der Weltranglistenerste Dustin Johnson (USA) war vorzeitig gescheitert. Spieth unterlag zum Vorrundenabschluss seinem Landsmann Patrick Reed, McIlroy musste sich Brian Harman (USA) geschlagen geben. Der Spanier Sergio Garcia, Titelverteidiger beim Masters in Augusta in zwei Wochen, machte mit einem knappen Sieg über Außenseiter Xander Schauffele (USA) den Sprung in die nächste Runde klar. Das Turnier wird im Matchplay-Modus ausgetragen. Die 64 Starter waren in 16 Gruppen aufgeteilt, nur der jeweils Beste schaffte es in die K.o.-Phase. Deutsche Teilnehmer sind nicht am Start.