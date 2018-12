Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 zeitgenau angesetzt. Die Werkself tritt viermal sonntags, zweimal samstags und einmal freitags an.

Drei der vier Sonntagsspiele trägt Bayer 04 jeweils um 18 Uhr aus (gegen Fortuna Düsseldorf, bei Borussia Dortmund und in Hannover). Die vierte Sonntagspartie findet am 17. März 2019 um 13.30 Uhr gegen Werder Bremen statt. Am Freitag, 29. März, eröffnet die Werkself den 27. Spieltag mit dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.



Der Überblick:



22. Spieltag: Sonntag, 17. Februar, 18 Uhr: Fortuna Düsseldorf (Heimspiel)

23. Spieltag: Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr: Borussia Dortmund (Auswärtsspiel)

24. Spieltag: Samstag, 2. März, 15.30 Uhr: SC Freiburg (H)

25. Spieltag: Sonntag, 10. März, 18 Uhr: Hannover 96 (A)

26. Spieltag: Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr: Werder Bremen (H)

27. Spieltag: Freitag, 29. März, 20.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim (A)

28. Spieltag: Samstag, 6. April, 15.30 Uhr: RB Leipzig (H)

(sef)