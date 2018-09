Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg wird in den Herbstferien erneut gesperrt

Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen sich in den Herbstferien mal wieder in Geduld üben. Grund ist die erneute Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg wegen Bauarbeiten. Die Bahn setzt dabei wie schon an Ostern auf Umleitungen und Bus-Ersatzverkehr. Die Sperrung wegen Bauarbeiten beginnt am 12. Oktober um 23.00 Uhr. Sie soll am 29. Oktober um 4.00 Uhr enden. Einige Züge fallen auch aus.

Fernzüge werden vor allem über Gelsenkirchen umgeleitet und halten nicht in Bochum, Essen und Mülheim. Einige Intercity-Züge fahren über die „Wupperschiene“ ohne Halt von Dortmund nach Köln - Halte in Duisburg und Düsseldorf fallen weg.

Auch im Regionalverkehr werden die Züge der Linien RE 1 und RE 6 zwischen Dortmund und Duisburg umgeleitet und halten nicht in Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim. Stattdessen werden Herne, Gelsenkirchen und Essen-Altenessen bedient. RE 1-Züge halten auch in Oberhausen.

RE 2- und RE 11-Züge fallen zwischen Essen und Düsseldorf aus, RE 42-Züge zwischen Essen und Duisburg. Wie schon an Ostern pendeln Tag und Nacht Expressbusse zwischen Duisburg und Essen, die nur in Mülheim halten. Die S 1 fällt zwischen Essen und Duisburg aus, die S 3 zwischen Essen und Oberhausen. Als Ersatz fahren Busse. Anders als bei der Ostersperrung fährt die S 6 wieder zwischen Essen und Düsseldorf. Planmäßig verkehren auch die Linien S 9 und RE 14.

Zahlreiche Bauarbeiten sind geplant: So will die Bahn unter anderem neue Kabel für das neue elektronische Stellwerk in Duisburg verlegen. Als Vorbereitung für den Rhein-Ruhr-Express RRX werden neue Weichen eingebaut, damit Züge leichter zwischen Fernbahn- und S-Bahn-Gleisen wechseln können. Am Mülheimer Hauptbahnhof werden Bahnsteigkanten umgebaut, der Bahnhof Mülheim-Styrum wird modernisiert. Die Stadt Mülheim und die Bahn reißen in dieser Zeit außerdem eine alte Straßenbrücke über der Strecke ab.

