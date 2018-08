A2 am Wochenende voll gesperrt - Sperrung auch auf A59 bei Leverkusen

Die massiven Einschränkungen für den Verkehr an dem wichtigen Knotenpunkt im nördlichen Ruhrgebiet beginnen am Freitag (17. August) um 20.00 Uhr. Sie dauern bis Montag (20. August), 05.00 Uhr. Autofahrer sollen das Kreuz in dieser Zeit weiträumig umfahren, riet der Landesbetrieb Straßen.NRW.

Gesperrt ist die A2 am Kreuz Recklinghausen in beide Richtungen. Zusätzlich sind die Verbindungen im Autobahnkreuz von der A43 aus Münster Richtung Hannover, von Bochum Richtung Oberhausen sowie von Hannover Richtung Wuppertal gesperrt. Der Verkehr auf der A 43 zwischen Münster und Wuppertal kann normal in beiden Richtungen durch die Baustelle fahren.

Bis zum Jahresende gesperrt bleiben die Verbindungen zwischen A43 und A2 von Wuppertal Richtung Hannover und von Oberhausen Richtung Münster. Großräumige Umleitungen sind eingerichtet. Die A43 wird seit 2014 auf 22 Kilometern sechsspurig ausgebaut.

Bereits ab Donnerstagabend (16. August), 20.00 Uhr wird die A59 zwischen den Autobahnkreuz Monheim-Süd und Leverkusen-West in Fahrtrichtung Leverkusen voll gesperrt. In diesem Zeitraum wird die derzeit gesperrte Brücke der Ausfahrt nach Leverkusen abgebrochen. Dazu muss aus Sicherheitsgründen der Verkehr unterbrochen werden. Die Sperrung soll ebenfalls am kommenden Montag um 05.00 Uhr beendet sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

