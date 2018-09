Demokratische Werte bitte für alle

Ralf Stegner hat Recht. Menschen, die unsere „Grundprinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität missachten“ – dazu gehören viele Islamisten und manchmal Politiker – sollten weder in der SPD, anderen demokratischen Parteien, noch in diesem Land heimisch werden. Thilo Sarrazin auszugrenzen, nur weil er es wagt, die Rolle des Islams bei uns kritisch zu hinterfragen, halte ich für bedenklich und in der Tat (Kommentar Lothar Warscheid) für intolerant. Insofern hat Stegner zwar Pfeile geschossen, in Wahrheit aber einen Bumerang geworfen. Demokratische Werte gelten auch für den spitzzüngigen Mann aus dem Norden.

Georg Schuler, Karlsbrunn