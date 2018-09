Vergangenheit bestätigt Thesen

Die Genossen haben den Ernst der Lage nicht begriffen. Jetzt greifen sie wieder ein Parteimitlied an, das zwar provoziert in Büchern, das aber in vielem den Kern trifft. Man müsste sich eher vom „Überlinken“ Stegner, für mich indiskutabel in seinen Ansichten, distanzieren als von Thilo Sarrazin. Ich habe sein neues Buch zwar noch nicht gelesen, aber die Vergangenheit hat ihn in vieler Hinsicht bestätigt, Ähnliches hört man auch von dem ehemaligen Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky, ebenfalls SPD-Mitglied. Grüne, Linke und Rote wollen eine andere Republik, eine andere Gesellschaft, sie führen Deutschland ins Chaos.

Heinz Eberhardt, Saarbrücken