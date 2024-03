Sparkasse Furpach Sparkasse Furpach nach Komplettrenovierung wieder offen

Furpach · Vor über einem Jahr, am 20. Januar 2023, wurde in der Sparkassen-Geschäftsstelle Furpach ein Geldautomat gesprengt. Dabei war der Schaden am Gebäude so verheerend, dass seitdem kein Geschäftsbetrieb mehr möglich war und die Geschäftsstelle geschlossen werden musste.

01.03.2024 , 14:10 Uhr

Große Freude über die offizielle Wiedereröffnung der Sparkassen-Geschäftsstelle Furpach Foto: Marko Becker