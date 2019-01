Was soll das? Wir haben ein hervorragend funktionierendes Gesundheitssystem. Allgemein- sowie Fachärzte bieten arbeitnehmerfreundliche Sprechzeiten an. Wöchentliche Arbeitszeiten von über 50 Stunden sind für Ärzte und ihr Personal keine Seltenheit. Bei akuten Beschwerden wurde ich als Kassenpatient auch beim Facharzt nie abgewiesen und konnte immer kurzfristig vorstellig werden. Minister Spahns Entwurf halte ich für überzogen und nicht durchführbar. Was bringt höheres Entgelt, wenn patientengerechte Behandlung durch zusätzliche Belastung nicht mehr garantiert werden kann?