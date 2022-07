Atemwegserkrankungen : Sommer-Erkältung im Saarland: Warum so viele Menschen krank sind

Sommer-Erkältung im Saarland: Warum so viele Menschen krank sind

Berlin, Saarbrücken Diesen Sommer gehen dreimal mehr Menschen mit Erkältungssymptomen zum Arzt als vor der Pandemie. Im Saarland liegen sogar fünfmal so viele Atemwegserkrankungen wie 2021 vor – die Ursachen sind vielfältig.

Mehr Erkältungen laut Gesundheitsverbänden

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtet der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) von „etwas mehr Infekten als zur gleichen Zeit in den Jahren vor Corona“.

Im Saarland ist die Situation deutlich zugespitzter. Nach Angaben der zweitgrößten Krankenkasse im Saarland, der IKK-Südwest ist die Zahl der Atemwegs-Infektionen, die nicht gesichert auf Corona entfallen, in der Region mehr als fünf Mal so hoch als im Vorjahr

Fieber, Halsschmerzen & Husten – ungewöhnlich viele Arztbesuche

So viele Sommer-Erkältungs-Infektionen im Saarland „wie noch nie“

Corona und Erkältung haben teils ähnliche Symptome

Es kämen sowohl Patientinnen und Patienten mit positivem Corona-Schnelltest und den typischen Symptomen wie Hals-, Glieder und Kopfschmerzen und Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns in die Praxen, sagte Hausärzte-Verbandschef Weigeldt der dpa.

Den RKI-Angaben zufolge ist für die hohe Zahl an Erkrankungen bei Erwachsenen dennoch hauptsächlich das Coronavirus verantwortlich. „Glücklicherweise sind die Verläufe, insbesondere bei Geimpften, in aller Regel mild“, so Weigeldt.