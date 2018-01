So soll Homberg barrierefrei werden

Am Ende jeden Jahres beschließen die sieben Bezirksvertretungen in Duisburg die Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Erschließung von Gemeindestraßen für das folgende Jahr: Damit legen sie die Reihenfolge dieser Maßnahmen in zwei Listen fest: In zweiter Lesung beschloss jetzt die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl diese Straßen. Wie in den anderen Bezirken fallen oft Anliegerbeiträge nach Paragraf 8 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) an. In aller Regel werden in jedem Haushaltsjahr rund zehn Straßen pro Bezirk um- und ausgebaut, bestätigt Manfred Heldt vom Amt für Baurecht und Bauberatung.

Hier die Straßen, die in Homberg, Baerl und Ruhrort 2018 entsprechend saniert werden sollen: An erster Stelle der Liste der Straßen, die hier um- und ausgebaut werden sollen, steht wie im Bezirk Rheinhausen die "Herstellung Barrierefreiheit im Öffentlichen Raum Homberg". Was sich in der Vorlage gewohnt kryptisch liest, meint im Klartext: An erster Stelle werden Im Stadtbezirk zunächst mehrere Bordsteine abgesenkt, was behinderten und älteren Menschen zugutekommt.

An zweiter Stelle folgt der Um- und Ausbau des Hubertusplatzes in den Haesen, von der Hubertusstraße bis zur Wandanlage. Konkret: Fahrbahn und Parkplätze werden erneuert, eine Wegeverbindung geschaffen. Diese beiden ersten Maßnahmen auf der Liste werden aus dem Programm KIDU mit Bundesmitteln bezuschusst.

Die nächsten Positionen: Der Einmündungsbereich der Bruchstraße in die Kantstraße wird umgebaut, hier werden die Gehwege abgesenkt. Im Bereich Feld-, Mühlen-, Zechen- Paßstraße in Alt-Homberg werden die Bordsteine abgesenkt. In beiden Fällen fallen keine Anliegerbeiträge an. Anders ist es bei der Erneuerung der Fahrbahn der Bismarckstraße in den Haesen, von der Kirch- bis zur Kreuzstraße. Hier sollen die Anlieger nach dem Kommunalen Abgabengesetz an den Baukosten beteiligt werden.

Keine Anliegerbeiträge fallen dagegen an bei der Erneuerung des Bahnübergangs und des Gehwegs an der Mühlenstraße in Baerl, Ortsende Rheinberg-Vierbaum. Auch bei der Fahrbahnsanierung der nahen Schulstraße in Baerl, zwischen Schlotweg und Hegstieg, sollen die Anwohner nicht zur Kasse gebeten werden. Für diese Straße, stark von Bodenabsenkungen durch den früheren Bergbau betroffen, zahlt die zuständige Deutsche Steinkohle AG. Hier gilt das Verursacherprinzip. Dagegen sollen die Anwohner laut Vorlage an den Kosten der beiden nächsten Maßnahmen beteiligt werden: Für 150.000 Euro soll die Fahrbahndecke der Moerser Straße zwischen Duisburger und Arndtstraße in Alt-Homberg erneuert werden. Allerdings liegt hier laut Liste der Verwaltung eine Bürgerbeschwerde vor. Für 80.000 Euro sollen an anderer Stelle an der Straße Auf der Gest in Baerl, zwischen Geststraße und Auf der Gest Hausnummer 8, ein neuer Parkplatz gebaut und ein Gehweg mit entsprechender Querungshilfe gebaut werden.

Die Fahrbahn der Hanielstraße zwischen Amtsgerichtsstraße und Eisenbahnstraße wird für 26.000 Euro saniert. Ob Anlieger hier zahlen müssen, steht laut Aussage der Stadt noch nicht fest. Die Fahrbahn der Halener Straße in den Haesen, zwischen Kiefern- und Ahornstraße, wird ausgebaut. Das kostet 79.000 Euro. Die Anwohner sollen laut Vorlage daran mit Anliegerbeiträgen beteiligt werden.