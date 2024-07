Ladenbesitzer klagen über weniger Kundschaft Wenn der alltägliche Weg zum Abenteuer wird

Aber es gibt auch andere Stellungnahmen: Willi Thielen fährt normalerweise von Hilschbach über die B 268 zu seiner Arbeitsstelle in Saarbrücken: „Jetzt muss ich halt die Umwege in Kauf nehmen. Aber die Umgehungsstraßen sind gut ausgeschildert.“ Erich Frohmann wohnt in der Rathausstraße: „Ich habe mit viel mehr Autoverkehr vor unserem Haus gerechnet. Dem ist nicht so. Wahrscheinlich fahren die Meisten über die Schulstraße oder den Quellenweg.“ Richtig glücklich ist Tanja Meiser, die in der Saarbrücker Straße, etwa 50 Meter vor dem Beginn der Baustelle wohnt: „Von mir aus könnte es immer so bleiben. Es fahren nicht viele Autos und keine Saarbahn. Bei uns ist es so ruhig, wir können die Fenster zur Straße offenlassen. Das geht bei normalem Betrieb nicht, da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr.“