Im selben Zeitraum (Januar bis November) waren 2017 noch 67 Fälle bekannt geworden, im Gesamtjahr 70, teilte Euro Kartensysteme mit. Beim sogenannten Skimming werden Türöffner in Bankfilialen gefälscht oder Tastaturen an Geldautomaten manipuliert.

Im landesweiten Vergleich belegt NRW den zweiten Platz: Der Großteil der bisherigen „Skimming“-Angriffe im Jahr 2018 (428) fand mit 328 Fällen in Berlin statt. Auch bundesweit zeichnet sich ein starker Rückgang ab: Von Januar bis November 2017 zählte Euro Kartensysteme noch 476 Fälle - gut zehn Prozent mehr.

Für den Trend verantwortlich sind vor allem Investitionen in EMV-Technologie, die leicht kopierbare Magnetstreifen durch eine Art Mini-Computer ersetzt und die Karte bei jedem Gebrauch auf Echtheit prüft. Kartendubletten funktionieren daher auch nur noch in jenen Ländern, in denen Bezahlkarten nach wie vor mit Magnetstreifen ausgerüstet werden - beispielsweise in den USA.

In Deutschland müssen Opfer von „Skimming“ normalerweise keinen finanziellen Nachteil fürchten. In der Regel ersetzen Geldinstitute solche Schäden - vorausgesetzt, die Kunden sind sorgfältig mit ihrer Bankkarte und PIN umgegangen.

(felt/dpa)