Frau fährt mit 4,4 Promille noch Auto

Eine Autofahrerin hat in Siegburg mit 4,4 Promille einen Unfall verursacht und dabei eine Frau leicht verletzt. Die 56-Jährige war am Dienstag beim Rangieren an einer Tankstelle gegen einen anderen Wagen geprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei wurde eine 44-Jährige leicht verletzt. Die eintreffenden Beamten führten einen Alkoholtest mit der Unfallverursacherin durch und stellten einen Wert von 4,4 Promille fest. Wegen ihres bedenklichen Zustands wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

(heif)