Sieg für Werth beim Dressur-Weltcup in Amsterdam

Platz zwei ging an den Niederländer Edward Gal auf Zonik mit 81,86 Prozentpunkten. Zweitbeste Deutsche wurde Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) auf Unee. Die 31-Jährige wurde Dritte mit 81,195 Prozentpunkten.

Die dritte deutsche Starterin, Mannschaftsweltmeisterin Fabienne Lütkemeier (Paderborn), landete mit Fabregaz auf Platz fünf. Pech hatte Helen Langehanenberg (Billerbeck). Die Vize-Weltmeisterin von 2014 musste die Prüfung mit Damsey abbrechen.

Amsterdam war die sechste der neun Weltcup-Etappen für die Dressurreiter. Die nächste Etappe steht in Neumünster Mitte Februar an. Zum Weltcup-Finale treffen sich die Besten Mitte April in Paris. Werth ist als Titelverteidigerin für das Finale gesetzt, alle anderen Reiter müssen sich über ihre gesammelten Weltcup-Punkte für Paris qualifizieren. Nach sechs Etappen führt der Schwede Patrik Kittel das Weltcup-Ranking mit 74 Punkten an. Nach der Etappe Amsterdam folgt von Bredow-Werndl nun mit 57 Punkten auf Platz zwei vor Dorothee Schneider (Framersheim) und Lütkemeier auf den Plätzen drei und vier.

