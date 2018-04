später lesen Sieben Verletzte nach Unfall in Hagen Teilen

Hagen (dpa/lnw) - Sieben Menschen sind bei einem Unfall in Hagen verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Ein 42-Jähriger war mit seinem Auto in der Nacht zum Samstag auf das Auto einer Familie, in dem fünf Menschen saßen, aufgefahren. Wie es dazu kam, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen. Nach Angaben der Beamten war der 42-Jährige erheblich alkoholisiert, hatte keinen gültigen Führerschein und fuhr den Wagen ohne Erlaubnis des Besitzers. Sowohl der 42-Jährige und sein Beifahrer als auch die Menschen im anderen Auto, darunter die ein und fünf Jahre alten Kinder, kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 22 000 Euro.