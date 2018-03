Sie müsste Druck der Krone spüren

Jeder weitere Tag des Machterhalts von Kanzlerin Angela Merkel bedeutet für unser Land einen Rückgang und Verlust der Anerkennung in Europa und der restlichen Welt. Es wird spannend zu erleben, wie lange sie nach ihrem Sieg im Kabinett die Karten am deutschen politischen Spieltisch mischt. Sie müsste doch den Druck der Krone spüren und wissen, dass ihr Thron wackelt. Aber der Duft der Macht hat sie, wie es scheint, schläfrig gemacht. Aber wie gut die Macht auch hat gerochen, ihr Zepter ist und bleibt zerbrochen. Es wäre gut, wenn die Erkenntnis in ihr reift, dass sie die Tatsache erblickt, bevor man sie in die Wüste schickt!