Creos Deutschland GmbH Sie bringen den Wasserstoff bis vor die Tür

Eine Variante, die in jüngster Zeit in die Debatte einfließt, könnte für das Saarland besonders interessant sein. So werden heute schon große Mengen Wasserstoff aus der Nordsee per Schiff an die großen Häfen Rotterdam und Zeebrugge geliefert. „Die Holländer haben schon vor einigen Jahren geplant, 50 Gigawatt-Offshore Anlagen in der Nordsee zu installieren zur Wasserstoff-Versorgung für Mitteleuropa“, erläutert Creos-Geschäftsführer Apelt. „Das wird aus meiner Sicht die schnellste und wahrscheinlichste Variante zum Transport für Wasserstoff in unsere Region werden“, so Apelt. „Alle drei im Gespräch befindlichen Trassen kommen für uns in Frage“, sagt Apelt. „Zumal wir Wasserstoff auch von Ludwigshafen aus über unser eigenes schon vorhandenes Pipeline-System durch Rheinland-Pfalz an die Saar leiten könnten.“ Es müsse jetzt darum gehen, möglichstgroße Mengen an Wasserstoff in die Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg zu bringen.