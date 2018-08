Sicherheit wäre billiger zu machen

Da musste ich mal wieder herzhaft lachen. Die Eltern müssen ja ihre wohlbehüteten Sprösslinge am liebsten bis zur Eingangstür fahren und dort wieder abholen. So können die lieben Kinderchen auch keinen Frischluftschock bekommen. Und können auch schneller fernsehen und an den Computer. Ich hätte einen Vorschlag zu machen: Die Eingangstüren an Schulen verbreitern, mit Ampelanlage regeln, so könnte man bis kurz vor den Saal fahren. Was war früher mit den Schulkindern? Da hatten meist die Eltern kein Auto oder pro Familie eins, und damit war der Vater schon früh zur Arbeit. Ich hatte vier Kinder, auch ein Auto, aber die waren auf weiterführenden Schulen und mussten in überfüllten Bussen fahren von Haltestelle zu Haltestelle und den Rest zur Schule laufen. Die Sicherheit an den Schulen wäre billiger zu lösen. In einiger Entfernung zur Schule absolutes Halteverbot, und auch für die Einhaltung des Verbots kostenpflichtig sorgen. Mal darüber nachdenken!

Elisabeth Schuft, Nohfelden