SGP schafft wichtigen Sieg im Derby

Von einem schönen Spiel konnte nachher wohl keiner der knapp 70 Zuschauer sprechen. Den Anhängern des Fußball-A-Ligisten SGP Oberlohberg war das nach dem Schlusspfiff aber egal. Denn die Mannschaft hatte im Lokalderby die Zweitvertretung des TV Jahn Hiesfeld mit 2:0 (1:0) besiegt. Damit haben die "Dörfler" den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf acht Punkte ausgebaut.

Auf der ungeliebten Asche taten sich beide Mannschaften schwer, ins Spiel zu finden. Da es auch bei beiden Teams in den vergangenen Wochen nicht rosig lief, folgte in der Anfangsphase ein vorsichtiges Abtasten beider Seiten nach dem Motto "Bloß keinen Fehler machen. Wenn wir den Ball haben, erst einmal raus damit". Die Gäste fanden dann besser ins Spiel und kombinierten fleißig, allerdings ohne Erfolg. Der Gastgeber vertraute auf die Tugenden Kampf und Einsatz, dementsprechend ging es in den Zweikämpfen zu.

Die SGP Oberlohberg taute nach einer halben Stunde langsam auf und machte mehr Druck. Eine Flanke von Florian Röhring wurde abgefälscht und fand den im Strafraum frei stehenden Dennis Rühe. Der Angreifer fackelte nicht lange und schob zur Führung ein (34.). Kurz vor der Pause verpasste sein Sturmpartner Dennis Gieselmann das 2:0 nach einem starken Dribbling nur knapp.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie noch hitziger und weckte echten "Derby-Charakter". Nach hartem Einsteigen auf beiden Seiten gab es zweimal Rudelbildungen auf dem Platz. Den Unparteiischen Steffen Linneweber ließ das jedoch kalt, er verteilte fleißig Gelbe Karten. Knapp zehn Minuten vor dem Ende sah Hiesfelds Fabian Neukamp seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. In einer umkämpften Schlussphase versuchten es beide Teams mit der Brechstange. Das bessere Ende hatten dabei aber die Gastgeber. Die "Veilchen" drückten bis zur letzten Sekunde, aber die SGP Oberlohberg schaltete schnell um. Dennis Rühe schickte Terence Che Akosah los, der einen satten Sprint hinlegte und mit dem Schlusspfiff zum 2:0 einschob (90.).

Hiesfelds Co-Trainer Sven Verlinden war nach dem Schlusspfiff bedient. "Wir haben zu viele Ausfälle, das können wir einfach nicht kompensieren", sagte er.

Sein Pendant Jens Szopinski war überglücklich mit dem Sieg der SGP Oberlohberg: "Jetzt können wir endlich in Ruhe Ostereier suchen. Wir haben zwar keinen schönen Fußball gespielt, aber das ist mir egal. Lieber so gewinnen, als 90 Minuten toller Fußball und keine Punkte."

SGP Oberlohberg: Yilmaz - Krath, Diehl, Gibis, Lehm, Gieselmann (86. Meyer), Röhring (80. Motto), Schütz (65. Akosah), Rühe, Müntjes, Bakalorz.

TV Jahn Hiesfeld II: Dick - Herbers, Ahmeti, Koller, Motnik, Nemer, Verhufen, Neukamp, Kavs (72. Schwan), Homberg, Pluhnau (58. Molitor).