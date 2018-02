später lesen Nach Norovirus Schweizer "Rolltreppen-Slopestyler" Bösch ausgeschieden FOTO: rtr, TC FOTO: rtr, TC Teilen

Nach seiner Norovirus-Erkrankung hat Slopestyle-Goldkandidat Fabian Bösch keine Chance mehr auf den Olympiasieg in Pyeongchang. Der Schweizer Ski-Freestyler landete am Sonntag mit nur 55,00 von 100 möglichen Punkten auf Platz 24 in der Qualifikation und schied aus.