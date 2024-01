Schüler pflanzen Baum Lorbeerkirsche gedeiht am Berufsbildungszentrum

Der Feiertag, der in diesem Jahr auf den 25. Januar fällt, markiert in Israel das Ende der Regenzeit und den Beginn der idealen Pflanzperiode. An dem Tag werde den Juden immer wieder bewusst, wie wichtig die Natur sei, betonte Benjamin Chait. Ihnen ist es verboten, Früchte von Bäumen zu essen, die noch keine drei Jahre alt sind. Der Kantor lud die Schüler zu einem Gegenbesuch ein. Jeder könne gerne einen Gottesdienst der Synagogengemeinde besuchen. Am besten am Freitagabend, empfahl er. Da dauere das Gebet nur eine Dreiviertelstunde. Samstags hingegen werde in der Synagoge drei Stunden Gottesdienst gefeiert. „Wir sind verantwortlich für alle Juden, die im Saarland leben“, sagte Chait. Im Saarland gebe es nur die Synagoge in Saarbrücken, vor dem Zweiten Weltkrieg seien es noch 23 gewesen.