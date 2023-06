Musikfestspiele Saar Ein Sommerabend mit guter Musik

Die ist auch dafür bekannt, dass Unternehmer und Kulturförderer August-Wilhelm Scheer das Baritonsaxofon spielt. Mit Martin Sasse (Piano), Markus Schieferdecker (Bass), Ernie Hammes (Trompete) und Rémi Vignolo (Schlagzeug) standen außerdem lauter europäische Spitzenkönner auf der kleinen Bühne neben der großen Leinwand. Letztere diente zur Abrundung des Abend, der im Rahmen der Musikfestspiele Saar stattfand. Denn nach dem Konzert wurde noch der Musikfilm „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ gezeigt, ein in Paris spielendes französisches Drama, bestens passend zum diesjährigen Motto „Esprit Paris“. Festspiele-Leiter Bernhard Leonardy erklärte am Rande, er habe zunächst überlegt, das Konzert im Garten des Saarlandmuseums stattfinden zu lassen. Doch man wollte nicht dem Christopher Street Day an dem Wochenende in die Quere kommen. Der Echelmeyer-Park erinnert Leonardy zudem an den Pariser Jardin du Luxembourg – statt St. Michael steht dort allerdings mit St. Sulpice die zweitgrößte Pariser Kirche. „Es ist aber ein Ort mitten im Zentrum einer Stadt, wo man ein bisschen Ruhe finden kann.“