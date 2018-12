später lesen 100.000 Euro Schaden Wieder Feuer in Schleidener Gymnasium FOTO: dpa / Nord-West-Media TV FOTO: dpa / Nord-West-Media TV Teilen

Nach einem verheerenden Feuer im November hat es in der Nacht zum Dienstag in einem Gymnasium in Schleiden wieder gebrannt. Es ist unklar, ob der Unterricht stattfinden kann.