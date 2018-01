später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichte! Teilen

Paco, der einjährige Labrador, hat einen erfahrenen Ausbilder an seiner Seite: Buddy, der elfjährige Labrador-Senior, gibt seine guten Tricks an den Jungspund weiter. Einmal aber ging das mächtig schief. Beim Herumtollen nämlich zeigte Buddy dem jungen Paco, wer der schnellere ist und lief vorweg - auf das Frauchen zu. Typisch für Labradore, die gern ihre Besitzer ansteuern, um im letzten Augenblick haarscharf in einem Bogen an ihnen vorbei zu rennen. Das wusste Paco aber noch nicht und rannte Frauchen mächtig über den Haufen. Paco kam mit einem Schrecken davon, das Frauchen aber hatte sich so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus musste und operiert wurde. Paco hat gelernt: Heute kriegt er immer die Kurve und hat nie wieder einen Menschen umgerannt.