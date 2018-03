Scherpenberger Ärger in Kleve

Mit 0:2 (0:1) musste sich der SV Scherpenberg im Topspiel der Fußball-Landesliga bei Tabellenführer 1. FC Kleve geschlagen geben. Für SVS-Trainer Sezgin Demirci war das aber nur eines von mehreren Ärgernissen.

"Es fing alles schon katastrophal an", haderte Sezgin Demirci bereits mit den Voraussetzungen und meint: "Dass wir unter der Woche dort schon um 19.30 Uhr spielen müssen, ist eine Frechheit. Wir sind erst spät in Kleve angekommen und dann hat der Schiedsrichter total Druck gemacht und uns gehetzt. Wir hatten keine 30 Minuten zum Aufwärmen."

Auch mit dem Spiel konnte der Scherpenberger Trainer zunächst nicht zufrieden sein. In der elften Minute hebelte Kleve die Gäste-Abwehr mit einem langen Ball aus und Jan-Luca Geurtz erzielte frei vor SVS-Torwart Dominik Weigl das 1:0.

Danach konnte Scherpenberg das Spiel bis zur Pause offen gestalten, musste aber eine Minute vor dem Abpfiff den nächsten Rückschlag hinnehmen. Selim Hamdi sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte. Sein Trainer dazu: "Der Schiedsrichter war überfordert. Er hat uns einen Vorteil abgepfiffen und darüber hat Selim sich geärgert. Die Gelb-Rote Karte war total übertrieben. Auch die gelbe Karte war unberechtigt."

Im zweiten Durchgang dominierten dann die Gastgeber. Weder in Unterzahl, noch in Gleichzahl fand Scherpenberg zurück ins Spiel. In der 69. Minute sah nämlich auch Kleves Abdullo Saidov Gelb-Rot wegen Ballwegschießens. Dennoch machten die Platzherren vorzeitig alles klar. Jannis Altgen schloss einen Konter zum 2:0 ab (77.).

Noch einmal wollte Demirci aber auf einige Randerscheinungen eingehen: "Das war schon sehr unsportlich. In der Halbzeit hat man uns erst nach mehreren Minuten unsere Kabine aufgeschlossen. Außerdem wurden wir während des Spiels von den Zuschauern ständig, teilweise ausländerfeindlich, beschimpft." Was den sportlichen Teil angeht, gab der SVS-Coach aber zu: "Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg für Kleve verdient. Sie waren besser."

SV Scherpenberg: Weigl, Duman, Yavuz, Schmidt, Borstelmann, Sendag, Franke, Stellmach, E. Bougjdi, Hamdi, Sogolj (62. Y. Bougjdi).

Bereits am Montag, 15.30 Uhr, spielt Scherpenberg daheim gegen den FC Kray. Selim Hamdi wird wegen seines Platzverweises fehlen.