Was tun gegen die Fremdenangst?

Anstatt sich sachlich mit den sogenannten Thesen des SPD-Politikers und umstrittenen Autors Thilo Sarrazin auseinanderzusetzen und sie zu widerlegen, was ja ein Leichtes sein müsste, fällt man wieder in bezeichnender Weise mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus über ihn her. Dabei war mir bis dato gar nicht bekannt, dass Muslime eine eigene Rasse sind. Sicherlich hat SZ-Korrespondent Werner Kohlhoff (Kommentar „Der Einpeitscher“ in der SZ) kein Problem damit, denjenigen Frauen, die sich abends nicht mehr in ihre eigenen Innenstädte trauen, ihre „irrationale Fremdenangst“ zu nehmen.

Wolfgang Jost, Beckingen